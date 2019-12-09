Гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут размещаться на всех российских кораблях новых проектов. Об этом сообщил президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, — цитирует его ТАСС.
Новейшую российскую гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» изготовят из уникального композитного материала с применением углерода и углеродного волокна. Это сделает боеприпас незаметным для радаров, однако превратит его в огромный огненный шар. Противник сможет увидеть его своими глазами в виде огня, приближающегося со стороны горизонта, писал NEWS.ru.
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