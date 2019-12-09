https://static.news.ru/photo/ace097fe-1a85-11ea-91fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут размещаться на всех российских кораблях новых проектов. Об этом сообщил президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, — цитирует его ТАСС.

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» изготовят из уникального композитного материала с применением углерода и углеродного волокна. Это сделает боеприпас незаметным для радаров, однако превратит его в огромный огненный шар. Противник сможет увидеть его своими глазами в виде огня, приближающегося со стороны горизонта, писал NEWS.ru.