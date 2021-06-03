Новые британские танки оказались опасными для экипажей

Танки, которые британская армия приобрела за 3,5 млрд фунтов стерлингов ($5 млрд), оказались неспособными двигаться со скоростью выше 32 километров в час без риска для экипажа. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на оказавшийся в её распоряжении правительственный доклад.
Боевые машины нового поколения семейства Ajax
По данным издания, у танков есть конструктивный дефект, который выражается в чрезмерной вибрации при езде. Из-за этого машина не может вести огонь во время движения. Источник издания сообщил, что армейское руководство находится в связи с этим в замешательстве.
Программу Ajax одобрили в 2010 году, в 2014 году армия заказала 589 танков в шести вариантах. Первые поставки осуществили в 2019 году, предполагалось, что они продолжатся до 2025 года.
Ранее стало известно, что британская армия заключила контракт с немецкой компанией Rheinmetall на поставку четырёх наземных боевых беспилотных бронемашин.