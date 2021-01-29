Новую российскую САУ испытали в режиме «шквал огня»

https://static.news.ru/photo/33ca5002-629c-11eb-bd16-fa163e074e61_660.jpg САУ 2С35 «Коалиция-СВ» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» на испытаниях подтвердила возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня». Гаубица поразила цель на полигоне одновременно шестью снарядами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Он уточнил, что САУ выстреливала снаряды друг за другом, они летели по разным траекториям, но в мишень попадали одновременно.

Снаряды разной мощности загружаются в автомат заряжания САУ заранее, подчеркнул собеседник агентства. Паузы между выстрелами для режима «шквал огня» в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, погодных условий и направления ветра автоматически высчитывала система управления огнём «Коалиции-СВ».

Режим «шквал огня» предназначен для организации артиллерийского налёта. Так стрелять способен целый ряд иностранных гаубиц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фотографии буклета с характеристиками САУ 2С35 «Коалиция-СВ» появились в Интернете в феврале 2020 года. Первая партия этих машин была изготовлена в 2019 году. Её испытания завершатся только к 2022 году. У САУ увеличили дальность стрельбы в 1,4–2,5 раза, повысили точность в 1,5–3 раза. Также повышена боевая мощность одного снаряда и скорострельность — до 15 выстрелов в минуту.