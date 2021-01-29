Новую российскую САУ испытали в режиме «шквал огня»

Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» на испытаниях подтвердила возможность ведения стрельбы в режиме «шквал огня». Гаубица поразила цель на полигоне одновременно шестью снарядами.
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Снаряды разной мощности загружаются в автомат заряжания САУ заранее, подчеркнул собеседник агентства. Паузы между выстрелами для режима «шквал огня» в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, погодных условий и направления ветра автоматически высчитывала система управления огнём «Коалиции-СВ».
Режим «шквал огня» предназначен для организации артиллерийского налёта. Так стрелять способен целый ряд иностранных гаубиц.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фотографии буклета с характеристиками САУ 2С35 «Коалиция-СВ» появились в Интернете в феврале 2020 года. Первая партия этих машин была изготовлена в 2019 году. Её испытания завершатся только к 2022 году. У САУ увеличили дальность стрельбы в 1,4–2,5 раза, повысили точность в 1,5–3 раза. Также повышена боевая мощность одного снаряда и скорострельность — до 15 выстрелов в минуту.