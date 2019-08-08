Марк Эспер (справа) Марк Эспер (справа) Фото: twitter.com/EsperDoD

Новому главе Пентагона Соединённых Штатов Америки Марку Эсперу во время визита в Монголию подарили скакуна.

Такой подарок является традиционным для монгольской стороны.

Я хотел бы назвать этого прекрасного коня Маршаллом в честь генерала Джорджа Маршалла, — сказал Эспер во время церемонии, опираясь о гриву крепкой семилетней монгольской лошади.

В ходе визита Монголия и США договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны своих стран. Это было третье соглашение между странами, сообщает Associated Press.

Ранее News.ru писал, что США закупили вооружений более чем на два триллиона долларов. Большая часть средств потрачена на военно-морские силы и закупку атомных подлодок Virginia.

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