Новому главе Пентагона Соединённых Штатов Америки Марку Эсперу во время визита в Монголию подарили скакуна.
Такой подарок является традиционным для монгольской стороны.
Я хотел бы назвать этого прекрасного коня Маршаллом в честь генерала Джорджа Маршалла, — сказал Эспер во время церемонии, опираясь о гриву крепкой семилетней монгольской лошади.
В ходе визита Монголия и США договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны своих стран. Это было третье соглашение между странами, сообщает
Ранее News.ru писал, что США закупили вооружений более чем на два триллиона долларов. Большая часть средств потрачена на военно-морские силы и закупку атомных подлодок Virginia.