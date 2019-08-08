https://static.news.ru/photo/1b35df82-b9e9-11e9-a493-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер (справа) Фото: twitter.com/EsperDoD

Новому главе Пентагона Соединённых Штатов Америки Марку Эсперу во время визита в Монголию подарили скакуна.

Такой подарок является традиционным для монгольской стороны.

Я хотел бы назвать этого прекрасного коня Маршаллом в честь генерала Джорджа Маршалла, — сказал Эспер во время церемонии, опираясь о гриву крепкой семилетней монгольской лошади.

В ходе визита Монголия и США договорились об укреплении сотрудничества в сфере обороны своих стран. Это было третье соглашение между странами, сообщает Associated Press .

Ранее News.ru писал, что США закупили вооружений более чем на два триллиона долларов. Большая часть средств потрачена на военно-морские силы и закупку атомных подлодок Virginia.