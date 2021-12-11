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Новый эсминец США Zumwalt за $9 млрд вернулся c испытаний проржавевшим

18:32, 11 декабря 2021
Новый эсминец США Zumwalt за $9 млрд вернулся c испытаний проржавевшим Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Американский эсминец-невидимка Zumwalt стоимостью $9 млрд, который ВМС США получили 5 лет назад, вернулся после долгих испытаний в залив Сан-Диего проржавевшим. На потрёпанный внешний вид корабля обратило внимание издание The Drive. По мнению читателей, ржавчина на корпусе судна отражает системные проблемы на флоте США.

Футуристический военный корабль в последнее время выглядел не столь блестяще: некоторые из его радиопоглощающих плиток сильно обесцвечены, а полосы ржавчины покрывают его корпус,говорится в сообщении.

По данным издания, эсминец Zumwalt был сдан в эксплуатацию пять лет назад. В комментариях к публикации читатели отметили, что появление ржавчины на корпусе связано с системными проблемами во флоте США. Другие, напротив, подчеркнули, что если корабль находился в активной эксплуатации, то небольшая коррозия не повлияет на выполнение им задач.

На снимках видно, что ржавчина покрывает весь корпус эсминца. Особенно пострадали его радиопоглощающие «плитки».

Как отмечается, одной из причин подобного вида корабля может быть то, что он был спроектирован с учётом концепции минимального укомплектования персоналом, поскольку предполагает высокую степень автоматизации. Это в результате не могло не сказаться на способности моряков Zumwalt обслуживать корабль и бороться с коррозией.

Эсминец-невидимка, спущенный на воду осенью 2016 года, успел неоднократно побывать в ремонте из-за сбоев оборудования, а также течи в силовой установке. После одной из поломок корабль пришлось тянуть на базу буксиром. В 2017 году эсминец Zumwalt был вынужден прервать испытания и вернуться в верфи в штате Мэн из-за поломки. Как сообщили в пресс-службе ВМС, через день после отправления с верфи у корабля отказали фильтры, защищающие чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности при высоких нагрузках. USS Zumwalt, кроме того, оказался очень дорогим в эксплуатации: один выстрел из его пушки обходится бюджету в $800 тысяч. 

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