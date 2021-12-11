Новый эсминец США Zumwalt за $9 млрд вернулся c испытаний проржавевшим

Американский эсминец-невидимка Zumwalt стоимостью $9 млрд, который ВМС США получили 5 лет назад, вернулся после долгих испытаний в залив Сан-Диего проржавевшим. На потрёпанный внешний вид корабля обратило внимание издание The Drive. По мнению читателей, ржавчина на корпусе судна отражает системные проблемы на флоте США.

Футуристический военный корабль в последнее время выглядел не столь блестяще: некоторые из его радиопоглощающих плиток сильно обесцвечены, а полосы ржавчины покрывают его корпус, — говорится в сообщении.

По данным издания, эсминец Zumwalt был сдан в эксплуатацию пять лет назад. В комментариях к публикации читатели отметили, что появление ржавчины на корпусе связано с системными проблемами во флоте США. Другие, напротив, подчеркнули, что если корабль находился в активной эксплуатации, то небольшая коррозия не повлияет на выполнение им задач.

На снимках видно, что ржавчина покрывает весь корпус эсминца. Особенно пострадали его радиопоглощающие «плитки».

USS Zumwalt (DDG 1000) Zumwalt-class guided missile destroyer coming into San Diego - December 9, 2021 #usszumwalt #ddg1000



* photos courtesy of @cjr1321 pic.twitter.com/cdolINeBZZ — WarshipCam (@WarshipCam) December 10, 2021

Как отмечается, одной из причин подобного вида корабля может быть то, что он был спроектирован с учётом концепции минимального укомплектования персоналом, поскольку предполагает высокую степень автоматизации. Это в результате не могло не сказаться на способности моряков Zumwalt обслуживать корабль и бороться с коррозией.

Эсминец-невидимка, спущенный на воду осенью 2016 года, успел неоднократно побывать в ремонте из-за сбоев оборудования, а также течи в силовой установке. После одной из поломок корабль пришлось тянуть на базу буксиром. В 2017 году эсминец Zumwalt был вынужден прервать испытания и вернуться в верфи в штате Мэн из-за поломки. Как сообщили в пресс-службе ВМС, через день после отправления с верфи у корабля отказали фильтры, защищающие чувствительное электрооборудование от нежелательных колебаний мощности при высоких нагрузках. USS Zumwalt, кроме того, оказался очень дорогим в эксплуатации: один выстрел из его пушки обходится бюджету в $800 тысяч.