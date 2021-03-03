Новейшие ЗРК «Бук-М3» смогут уничтожать дроны в горах

https://static.news.ru/photo/da7d1460-7c6a-11eb-bc7d-96000091f725_660.jpg Фото: arms-expo.ru

Тесты на уничтожение дронов в горах прошли новейшие ЗРК «Бук-М3». Беспилотники создавали большие трудности для комплексов предыдущего поколения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на военный источник.

По данным собеседника издания, манёвры проводились в конце февраля на базе 67-й зенитной бригады Южного военного округа. ЗРК показали возможности находить и поражать небольшие беспилотные летательные аппараты в условиях гор. При этом дроны были обнаружены даже на большой дальности и при интенсивных радиопомехах.

Одним из главных изменений в модернизированном ЗРК стала новая ракета 9М317М. По словам разработчиков, её характеристики выросли почти вдвое, каждая пусковая установка может теперь обстреливать четыре воздушных объекта, весь дивизион может работать по 36 целям одновременно.

Кроме того, у новых «Буков» стало в три раза больше готовых к старту ракет, максимальная дальность комплекса увеличилась с 40 до 70 км, высота поражения достигла 35 км.

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