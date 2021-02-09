Новейшие российские подлодки «Лада» вооружат «Калибрами»

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Первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвёртого поколения проекта 677 «Лада» вооружат крылатыми ракетами «Калибр». Об этом сообщил руководитель судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

Отличия от головной лодки «Санкт-Петербург» есть. Лодки будут вооружены новейшими крылатыми ракетами «Калибр». Будет другой электродвигатель: менее шумный, но более мощный, — цитирует РИА Новости главу генерального директора предприятия.

Он добавил, что лодки «Кронштадт» и «Великие Луки», вторая и третья по счёту в проекте 677, находятся в различной степени строительства уже свыше 15 лет. Их передача ВМФ запланирована на 2022 год. Головная подводная лодка «Санкт-Петербург», вооружённая только минным и торпедным оружием, пополнила флот в 2010 году.

Ранее Военно-морской флот Российской Федерации включил в свой состав 17-й по счёту новый патрульный катер проекта 03160 «Раптор». Эти катера созданы для несения патрульной службы, доставки и высадки морских пехотинцев до 20 человек, перехвата и задержания малых целей, а также могут быть использованы в поисково-спасательных операциях. Экипаж катера состоит из трёх человек.

Судно способно развивать скорость до 50 узлов и имеет броневую защиту. Она состоит из бронепанели класса Бр4, иллюминаторов с пулестойким стеклом. Вооружение — дистанционно управляемый комплекс с оптико-электронным модулем, двумя пулемётами 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм, писал NEWS.ru.