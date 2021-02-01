Новейшие бронемашины «Бумеранг» одобрены для экспортных поставок

https://static.news.ru/photo/9a5f472e-64f3-11eb-883a-96000091f725_660.jpg Фото: gunsfriend.ru

Все необходимые официальные документы для продвижения на зарубежный рынок получили колёсные бронетранспортёры К-16 и БМП К-17 на базе унифицированной межвидовой колёсной бронированной платформы «Бумеранг». Об этом сообщил генеральный директор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

По словам руководителя компании, машины получили рекламные паспорта и паспорта экспортного облика.

Машины будут представлены в индийском городе Бангалор на международном авиасалоне Aero India 2021. Кроме того, планируется провести ряд переговоров с заинтересованными сторонами, — заявил Красовицкий в беседе с ТАСС .

«Бумеранг» является перспективной унифицированной бронированной платформой, на основе которой были созданы БМП К-17 и бронетранспортёр К-16. Базовый вариант оснащён боевым модулем «Эпоха» с 30-миллиметровой автоматической пушкой и спаренным пулемётом, а также противотанковыми ракетами «Корнет».

Ранее стало известно, что в Сети появились кадры пролёта российского тактического фронтового бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук» армии США. Кадры были обнародованы служащими 6-го американского флота. Об этом писал NEWS.ru.