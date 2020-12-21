Новейшая российская летающая боевая машина успешно прошла испытания

https://static.news.ru/photo/07dbc1b2-4355-11eb-a3b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Испытания новейшего российского транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВН прошли успешно. В результате военная техника подтвердила свой статус летающей боевой машины десанта (БМД). Об этом в разговоре с журналистами сообщил информированный источник в оборонно-промышленном комплексе.

В рамках испытаний опытный образец выполнил стрельбу управляемыми ракетами по мишеням, которые имитировали бронетехнику противника. Вертолёт успешно справился с задачей.

Также БМД применила неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.

Благодаря усовершенствованному управляемому оружию и повышенной живучести новый вертолёт стал по-настоящему многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортных задач. Фактически он подтвердил свои характеристики в качестве летающей боевой машины десанта, — приводит сообщение РИА Новости.

Первые десять новейших БМД будут получены бригадами армейской авиации, которые работают в интересах ВДВ. О планах по заказу машины в 2013 году заявлял занимавший должность командующего ВДВ Владимир Шаманов. Он говорил, что БМД должна сочетать в себе качества лёгкой бронированной машины и среднего вертолёта.

Кабину новейшей машины оснастили титановой бронёй. Транспортное отделение закрыли лёгкой арамидной бронёй. Кроме того, у БМД забронированы все наиболее важные агрегаты. Строение машины повышает уровень её живучести, так как, кроме перечисленного, у вертолёта также имеется комплекс бортовой обороны, который может подавлять ракеты с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения. В вооружение Ми-8АМТШ-ВН входят пулемёты, пушки, ракеты и не только.

Как ранее передавал NEWS.ru, военные самолёты Ил-76МД-90А и Ил-78М-90А оснастят комплексами радиоэлектронной борьбы, позволяющими защитить их от попадания зенитных ракет. Об этом в июне сообщил главный конструктор АО «Радиоприбор» Евгений Глебов.