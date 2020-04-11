Новейшая ракета «Циркон» поступит на вооружение армии в 2022 году

https://static.news.ru/photo/323fd63a-7ba2-11ea-ba51-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com

Новейшая гиперзвуковая российская ракета «Циркон» может поступить на вооружение в армию в 2022 году. Для этого уже был проведён первый пуск ракеты с фрегата «Адмирал Горшков».

Снаряд преодолел 500 метров и поразил надземную цель на Северном Урале. На вооружение в 2022 году корабельный комплекс должен поступить по заранее утверждённому плану, сообщает ТАСС.

Испытания ракеты завершатся в этом году. Запущенные с «Адмирала Горшкова» ракеты будут поражать береговые мишени, а также имитирующие вражеские корабли морские щиты.

В следующем году испытания «Циркона» пройдут с многоцелевой подлодки проекта 885 («Ясень») «Северодвинск». Первый запуск будет произведён из надводного положения, второй — из-под воды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продолжающиеся государственные испытания корабельного ракетного комплекса «Циркон» включают в себя пуски гиперзвуковой ракеты из подводного положения с субмарины «Северодвинск». Прежде планировались стрельбы с головной подлодки усовершенствованного проекта 885М «Казань», но её испытания затягиваются.