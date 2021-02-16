Новая платформа «Бумеранг» может оснащаться зарубежными боевыми модулями

https://static.news.ru/photo/59410034-ab77-11e9-ad63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Боевыми модулями иностранного производства может оснащаться новейший бронетранспортёр «Бумеранг», разработанный ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК). Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор компании Александр Красовицкий.

По словам Красовицкого, разработчики допускают монтаж на шасси «Бумеранга» иностранных боевых модулей

Естественно, адаптация зарубежного модуля будет происходить с участием наших специалистов, — уточнил он.

Гендиректор ВПК отмечает, что потенциальные иностранные заказчики стали проявлять интерес к машине уже после появления первой информации о ней.

«Бумеранг» является перспективной унифицированной колёсной бронированной платформой, на основе которой были созданы БМП К-17 и бронетранспортёр К-16. В базе на «Бумеранг» устанавливают боевой модуль «Эпоха» с 30-миллиметровой автоматической пушкой и спаренным пулемётом 7,62 миллиметра, а также противотанковые ракеты «Корнет-Д».

Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.

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