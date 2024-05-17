Носитель «Цирконов» возглавил дальний поход кораблей ВМФ РФ Корабли Севфлота РФ вышли в дальний поход во главе с «Адмиралом Горшковым»

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»

Отряд кораблей Северного флота ВМФ РФ вышел в дальний поход, сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС. Возглавляет группу фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который является носителем гиперзвуковых ракет «Циркон».

Сегодня отряд кораблей Северного флота покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход. Корабли отряда взяли курс в Атлантику через назначенные районы Баренцева моря, — сказано в сообщении.

Уточняется, что, помимо «Адмирала Горшкова», в составе группы также входит средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». В качестве основных задач похода определены демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах Мирового океана. Миссия отряда продлится несколько месяцев.

Отмечается, что участвующие в походе члены экипажей кораблей и судов прошли весь необходимый комплекс подготовки. Все участники прошли проверку у специалистов Севфлота и выполнили задачи по боевой подготовке в Баренцевом море.

Ранее генконструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов сообщил, что ВС РФ приняли на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету морского базирования «Булава». По его словам, соответствующий указ подписан еще 7 мая.