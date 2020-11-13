NI узнал, зачем Турция купила российские ЗРК С-400

https://static.news.ru/photo/f0e54b20-2790-11eb-9686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Турции решили приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 для укрепления своих ВВС, которые лишились большого числа пилотов после попытки государственного переворота в 2016 году, пишет американское издание National Interest.

В материале говорится со ссылкой на ВВС США, что обучение нового пилота для такого самолета, как F-35, стоит по крайней мере 11 млн долларов, не говоря уже о пилотах-ветеранах, летавших годами.

Проблемы (с ВВС Турции. — NEWS.ru) начались 15 июля 2016 года, когда турецкие военные якобы совершили переворот с целью свержения правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Слово «якобы» используется не зря. Несмотря на то что они были сторонниками свержения гражданских правительств (с четырьмя успешными переворотами в период с 1960 по 1997 год), попытка 2016 года оказалась смехотворной, — пишет издание.

Итогом попытки переворота стали аресты большого числа военных, включая лётчиков-истребителей, которые, по некоторым данным, даже намеревались сбить самолёт Эрдогана, летевший в Стамбул.

После 15 июля 2016 года и арестов в турецких вооружённых силах количество пилотов F-16 сократилось, что привело к необходимости развития нашей противовоздушной обороны. Это и есть причина покупки С-400, — приводит издание мнение турецкого аналитика Верды Озера.

Как сообщал NEWS.ru ранее, член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош объяснил, почему для Турции принципиально использовать российское вооружение. Между тем Вашингтон опасается, что использование С-400 против американских самолётов откроет некоторые технические секреты, к тому же российские ЗРК не вписываются в систему ПВО НАТО. Именно поэтому покупка С-400 Турцией привела к кризису в отношениях Анкары и Вашингтона.