NI: Россия построит копию американского эсминца-невидимки Zumwalt

В России разрабатывается гигантский корабль-невидимка, похожий на американские эсминцы класса Zumwalt. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на слова аналитика американского издания The National Interest (NI) Марка Эпископоса. По сведениям эксперта, будущий военный корабль будет не только вдвое массивней, чем эсминцы советской эпохи, но и существенно больше, чем три ракетных крейсера класса «Слава», которые в настоящее время служат в составе ВМФ России.

Как рассказал аналитик, возможность строительства крупного надводного корабля класса «Лидер» обсуждалось в России ещё с 2009 года. В 2010 году появилась информация о начале работ по его созданию. После чего долгое время никакой информации о корабле не поступало. Однако, как выяснилось, работа над амбициозным проектом продолжается. По словам представителей российской отрасли судостроительства, в настоящее время идёт активная стадия разработки корабля-невидимки.

Проект корабля класса «Лидер» жив и здоров, — сообщает Марк Эпископос.

Ожидается, что большие размеры эсминца позволят размещать на нём передовые вооружения, в том числе крылатые противокорабельные ракеты «Циркон» и противоторпедный комплекс «Пакет».

По оценкам Эпископоса, такой гигантский размер, большая огневая мощь и ориентированный на скрытность дизайн проекта «Лидер» делают возможным отнести его в ту же самую категорию кораблей, что эсминцы ВМС США класса Zumwalt.

Ранее сообщалось, что новый проект российского бомбардировщика-невидимки вызвал недоумение у американских военных. По данным вьетнамского издания Soha, создаваемый с нуля самолёт может составить конкуренцию самым современным разработкам США.