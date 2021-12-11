NI раскрыл главный рождественский подарок России для Белоруссии

Главным «рождественским подарком», который Россия преподнесла Белоруссии, стали бронетранспортёры БТР-82А, считает американский военный журнал The National Interest. По данным автора материала, технику Россия поставила заранее, а Минск определил её в механизированную бригаду в пограничной области с Польшей и Литвой.

Экспортированные БТР-82А были оснащены белорусскими комплектующими, включая комплекты связи от ОАО «Агат-Систем» и прицельные комплексы от ОАО «Пеленг», — пишет NI со ссылкой на отчёт Janes.

Дмитрий Мицкевич — командир бригады, в которую направили военную технику, сообщил, что это плановая поставка военной техники из Российской Федерации в рамках «планового перевооружения вооружённых сил Белоруссии». БТР-82А весит 16 тонн, это разработка ВПК РФ. На каждой машине работает семь человек обслуживающего персонала. Также техника вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой и спаренным пулемётом Калашникова калибра 7,62 мм.

Помимо этого, Белоруссия получила специальную версию БТР-80К. Эта бронемашина выполняет роль командного пункта подразделения.

Ранее депутат Госдумы Евгений Попов заявил: после слов Путина о сотрудниках ЦРУ в коридорах российской власти он вспомнил американского финансиста Питера Дерби, с которым неоднократно записывал интервью в Нью-Йорке. Попов не стал утверждать, что тот причастен к спецслужбам, но напомнил, что один из первых частных российских банков «Диалог» и известную всем «Тройку Диалог» создавали американцы. Он также рассказал, как делал репортаж в 90-х о подводниках, которых американцы заставили распиливать свои же атомные подводные лодки.