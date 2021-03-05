NI оценил мощность пушки российских Су-57

https://static.news.ru/photo/f0b2cb78-7dc6-11eb-a21c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощность бортовой пушки ГШ-30-1 российского истребителя пятого поколения Су-57 оценили в США. По мнению экспертов, она прошла удачную модернизацию.

Поводом для анализа стало видео с наземными испытаниями пушки ГШ-30-1 истребителя Су-57. Журналисты издания The National Interest высоко оценили стрельбу по мишени. Прежняя модель орудия, по их мнению, не подходила для такого современного самолёта.

Тяжёлая пушка с коротким ходом ствола обладает большой мощью, но за счёт потенциального раскачивания корпуса из-за сильной вибрации и создания повышенного уровня шума. Это может быть особенно проблематично для такого незаметного истребителя, как Су-57, — заявили аналитики издания.

По их мнению, была проделана огромная работа по модернизации орудия по сравнению с оригинальной советской моделью 1980-х годов. Это было невозможно без наработок советских инженеров. Они смогли частично уменьшить отдачу при выстреле на старой модели.

Су-57 сконструирован как истребитель пятого поколения, однако более поздние серийные модели смогут использовать возможности шестого поколения, будучи оснащёнными новыми технологиями, которые сейчас только разрабатываются для них.

Уже сейчас автоматизация, информационная интеграция и интеллектуальное обеспечение самолётов являются определяющими требованиями к эргономике кабины. Всё это позволяет пилоту максимально сосредоточиться на поиске и уничтожении целей.

Продемонстрированный конструкторами инновационный подход позволяет забыть про двухместную концепцию кабины истребителя. Пилот сможет самостоятельно справляться с поставленной перед ним задачей. Не обошли вниманием обозреватели и разработку российских конструкторов в области внедрения искусственного интеллекта для создания беспилотных образцов самолёта.

Как писал NEWS.ru, американские журналисты ранее сообщили, что российский истребитель пятого поколения Су-57 издаёт «ужасающий крик», когда приближается.