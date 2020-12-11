NI объяснил, почему Су-57 представляет «реальную угрозу» для НАТО

https://static.news.ru/photo/870568e4-3c3e-11eb-9a9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Американское аналитическое издание по военно-политической тематике National Interest объяснило, почему российский истребитель пятого поколения Су-57 является «реальной угрозой» для НАТО.

Несмотря на то, что проект неоднократно объявлялся мертвым, первые серийные Су-57 уже в строю, и они обладают множеством передовых возможностей, которые могут серьезно угрожать НАТО, — сказано в материале, где перечислены главные особенности российского истребителя.

Издание отмечает, что отличительной чертой Су-57 являются его впечатляющие аэродинамические возможности, которые помогают ему совершать «экстремальные маневры» и искусно вести воздушный бой.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) разработала Су-57 как лучшую в своем классе машину для завоевания превосходства в воздухе <...>. Су-57 может уверенно превзойти F-35 Lockheed Martin в чистой аэродинамике, имея скорость до 2 Махов без использования форсажа, а также дозвуковую дальность полета до 3500 км, — говорится в материале.

NI отметил особую систему управления вектором тяги самолёта, что обеспечивает ему сверхманевренность и «отличные характеристики в различных сценариях воздушного боя».

Второй особенностью Су-57 издание назвало его огневую мощь. В первую очередь, истребитель несет серьёзны арсенал ракет класса «воздух — воздух». Среди низ — усовершенствованные ракеты средней дальности, а также ракеты с системой радиолокационного наведения на цель с дальностью поражения в 150 км. Для поражения близких целей используются ракеты с инфракрасным наведением на цель, добавляет издание.

Сообщается, что Су-57 будет поддерживать будущие российские гиперзвуковые ракеты дальнего действия Р-37М. Несмотря на то, что Су-57 предназначен в основном для выполнения задач класса «воздух-воздух», Су-57 также может похвастаться ограниченными возможностями нанесения ударов по наземным объектам, — говорится в статье.

Как сообщал NEWS.ru, ранее польский портал Defence24 назвал наиболее вероятного «врага» российских истребителей пятого поколения Су-57 в случае их покупки Алжиром. По мнению специалистов, им станут марокканские F-16 Fighting Falcon американского производства.

В октябре американское издание Military Watch рассказало о суперсовременном вооружении российского истребителя пятого поколения Су-57. Самолёт обладает радарами и системами лазерной защиты. Также он способен противостоять элитным подразделениям военно-воздушных сил противника благодаря новейшим ракетам класса «воздух — воздух», говорилось в публикации.