NI назвал главный «экспортный хит» среди российского оружия

https://static.news.ru/photo/c67e5ce8-26b7-11eb-b8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американское издание National Interest, традиционно посвящающее множество материалов вооружениям, назвало главный «экспортный хит» среди всего продаваемого Россией оружия на мировом рынке. По мнению издания, им стал танк T-90.

Издание указывает, что Т-90 был задуман как часть программы по объединению платформ ряда советских танков, включая Т-72Б, Т-80У и устаревшего Т-64 в одну машину, которая вобрала бы в себя всё лучшее. Основная идея заключалась в том, чтобы сократить ресурсную нагрузку на предприятия, задействованные в серийном производстве сразу нескольких танков, а также заложить основы новой платформы для будущего роста производства танков в России в промышленных объёмах, пишет National Interest.

Появившийся в 1992 году, Т-90 представляет собой сочетание проверенных временем и лучших в своем классе характеристик позднесоветского танка, считает издание. По сути, концепция Т-90 — это попытка оснастить эффективный, надежный и экономичный корпус Т-72 многими передовыми функциями, присущими серии Т-80.

Т-90 — рабочая лошадка среди основных боевых танков в России — за три десятилетия эксплуатации зарекомендовал себя не только как один из самых универсальных и мощных российских танков, но и как настоящий экспортный хит, — приходит к выводу издание.

Как сообщал NEWS.ru, в апреле 2020 года российская армия получила первую партию новейших танков Т-90М «Прорыв». Поставки начались в гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО).

Отметим, что ранее американская пресса, ориентированная на ВПК, уже неоднократно называла российский танк Т-90 в его различных модификациях «танком-убийцей», который к тому же оказался дешевле в два раза, чем американский M1 Abrams.