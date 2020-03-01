В рамках договора по открытому небу (Treaty on Open Skies) российские ВКС отправят в инспекционный полёт над Турцией «подслеповатый» Ту-154М ЛК-1. Его задача — провести воздушную разведку и раскрыть дислокацию турецких военных на границе с Сирией. Однако Россия обладает куда более мощным авиационным комплексом — самолётом радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214ОН. Вашингтон делает все, чтобы эта машина не появлялась в небе Европы и США. Тем более, что у американцев «на носу» учения НАТО Defender-2020, которые пройдут в марте на территории Германии, Франции, Голландии, Бельгии и стран Балтии. В рамках этих манёвров только в одну Польшу будет переброшено около 20 тыс. американских военных.

Возможности применения современной техники воздушного наблюдения или разведки ограничены договором по открытому небу, подписанном Россией еще в январе 2002 года. Тогда российские военные согласились на взаимные «проверки» с Западом. Документ обязывает не только пускать «шпионов» в своё воздушное пространство, но и предоставлять им условия для работы. Например, ограничивая воздушное движение гражданских самолетов в районах миссии.

Как напомнил в разговоре с NEWS.ru, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, участниками договора считаются 34 страны Европы, США и Канада.

Квоты на проведение разведывательных полётов над территорией других государств распределяются на заседании специальной консультативной комиссии. В этом есть главный парадокс — большинство стран-участниц — члены НАТО, и им не интересно инспектировать друг друга. Зато Россия, как на ладони. Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

По словам эксперта, в 2019 году в российскую квоту по разведывательным полётам входило 42 миссии. В том числе восемь над США. Американцам выпало 19 полетов, из которых 16 над нами. Но учитывая, что многие европейские страны не имеют самолётов для проведения самостоятельного мониторинга, они передают права Вашингтону, который в итоге буквально помесячно может изучать военную активность России, подчеркнул специалист.

Договор по открытому небу — последний в рамках контроля за обычными вооружениями. Кануло в Лету соглашение по обычным вооружениям в Европе — ДОВСЕ. Умер РСМД — международный документ, отвечавший за ограничение ракет малой средней дальности. В итоге практически все достижения по разрядке военно-политической ситуации с начала 90-х к нашему времени превратились в ноль. Да и само «Открытое небо» стоит под вопросом, так как Вашингтон давно недоволен теми возможностями, которые он даёт Москве.

Например, договор позволяет самолётам-разведчикам летать над стратегически важными объектами США. Такими как главный ядерный центр в Лос-Аламосе или базами стратегической авиации и подводных лодок. Но точкой кипения стал 2017 год, когда Ту-154М-ЛК1 российских Воздушно-космических сил безнаказанно пролетел над Капитолием, штаб-квартирой ЦРУ в Лэнгли и военно-воздушной базой ВМС Эндрюс, с которой взлетает «Air Force One» — Boeing 747-200B президента США. И всё это на высоте чуть более одного километра. Любимый телеканал Дональда Трампа CNN буквально взорвался — всё это закрытое для воздушных судов пространство! Как тут не задуматься о вмешательстве в американские выборы?

Это одна из причин, почему американцы буквально до 2018 года не хотели сертифицировать новый российский самолёт-разведчик Ту-214ОН. Разрешение его аппаратуры значительно выше, чем у Saab 340 и главного «шпиона» США — Boeing OC-135B Open Skies. Казалось бы, в чем проблема — модернизируйте или задействуете спутники? Но это тот случай, когда партнёр опоздал на встречу. Причем на несколько лет.

Член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский рассказал NEWS.ru, что спутники не решают проблему. Разрешающая способность аппаратов далека от идеала.

NEWS.ru

Возможности видовой — спутниковой разведки несколько преувеличены. На работу космических аппаратов влияет погода. В мультиспектральном диапазоне: инфракрасном, рентгеновском или ультрафиолетовом, они не видят всех деталей на местности. Точно определить по спутниковому снимку, не только факт нахождения техники, но и её тип не всегда возможно. Да и цена вопроса использования космических аппаратов и самолётов несопоставима. Виктор Мураховский член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и военный эксперт член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и военный эксперт

В сентябре 2018 года Пентагон всё-таки официально сертифицировал российский самолёт наблюдения Ту-214ОН для его использования в рамках Договора по открытому небу. Мураховский уверен, что это был встречный шаг Вашингтона для сохранения соглашения.

Американцы уверены, что пусть русские сегодня видят больше и лучше, чем они, зато это даёт возможность США для более существенных политических решений. В любом случае если кто-то заявляет, что разместил в какой-то части страны какие-то вооружения и технику и это подтверждается средствами оперативного контроля, то это гарантия верить друг другу. Причём, в более существенных вопросах, — отметил эксперт.

27 февраля начальник Генерального штаба Валерий Герасимов на встрече с французским коллегой Франсуа Лекуэнтром заявил, что у Москвы есть вопросы к активности НАТО на границе с Россией и подготовке альянсом учений по антироссийскому сценарию. Глава аналитического центра Минобороны подчеркнул, что всё это происходит в отсутствие прямого диалога между военными. Хотя судя по тому, что американцы включили в свой бюджет разработку аналога российскому Ту-214ОН в замену устаревших OC-135B, можно судить, что разговор всё-таки идёт, но в «радиолокационном режиме».