Подводный атомный дрон «Посейдон», крылатая ракета неограниченной дальности полёта с ядерной энергетической установкой «Буревестник» и авиационная баллистическая ракета «Кинжал» должны быть включены в новый договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который придёт на смену действующему. Такое условие выдвинул Госдепартамент США в ответ на анонсированные России Владимиром Путиным новинки ядерных вооружений российской армии. При этом, как выяснил NEWS.ru, самим американцам добавить в текст документа нечего, так как новые стратегические системы у них появятся не раньше 2027 года.

СНВ-3 истечёт в начале 2021 года. И это один из последних российско-американских договоров, гарантирующих в мире стратегическую стабильность — ненападение одной стороны на другую. Впрочем, есть нюанс.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал появление в России новых средств доставки атомных зарядов в другое полушарие земли: «Посейдон», «Буревестник», «Кинжал» и тяжёлую баллистическую ракету «Сармат». В ответ на это Госдепартамент США отметил, что при подготовке нового документа сторонам необходимо обеспечить, чтобы договор охватывал не только предусмотренные ныне военные средства, но и спектр новых российских систем вооружений, которые разрабатываются и которые не подпадали бы под действие СНВ-3.

По мнению бывшего начальника 4-го ЦНИИ Минобороны (институт, занимавшийся проблемами развития и применения ядерного оружия) Владимира Дворкина, заявление американцев вполне обосновано.

«Сармат» и новый гиперзвуковой маневрирующий боевой блок «Авангард» подпадают под действие договора СНВ-3, и мы должны декларировать эти вооружения. Это главная причина, почему в прошлом году американским специалистам была показана ракета и сам боевой блок, — пояснил NEWS.ru эксперт.

В Минобороны ранее отмечали, что Россия провела показ новейшего вооружения в целях поддержания жизнеспособности и эффективности Договора СНВ. Но, как пояснил Дворкин, в рамках договора это должен быть взаимный процесс, однако пока американцам нечего показывать. Программа развития стратегических ядерных сил (СЯС) США только к 2027 году планирует, что в их составе появятся новые атомные подводные лодки, баллистические и крылатые ракеты, модернизированные ядерные боеголовки.

Минобороны России/vk.com

На эти цели Пентагон уже получил более $1 трлн, и расходы будут только расти. Тем более что американцам надо теперь реагировать не только на вызов со стороны Москвы, но и Пекина. Китайская программа развития СЯС менее амбициозна. У КНР нет баллистических ракет хоть как-то сопоставимых по возможностям с российскими «Ярс» и «Сармат» или американскими Minuteman III. Нет и такого количества ядерных боеголовок, как у Москвы и Вашингтона. Поэтому включить Пекин в общий договор весьма проблематично. Он уже высказал незаинтересованность в подобных переговорах. Ведь ему или до нашего уровня подниматься, или нам до него опускаться. Вадим Козюлин профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

Замдиректора Института США и Канады РАН, член Совета по внешней и оборонной политике Павел Золотарёв считает, что не стоит сгущать краски.

Даже «старые» стратегические ракеты решают проблемы ядерного сдерживания. Провоцировать гонку вооружения бессмысленно. Каждая из сторон всё равно отыграет ситуацию. Сегодня важно любое решение, направленное на укрепление стратегической стабильности, — отметил эксперт.

К 2024 году состав наземной группировки Ракетных войск стратегического назначения будет обновлён на 100%, сообщил в свою очередь министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в составе РВСН не останется ракет, произведённых во времена СССР. На смену им на боевые позиции заступят мобильные и шахтные комплексы «Ярс», а также тяжёлые ракеты «Сармат». Каждая их таких машин способна нести от 6 до 10 ядерных боеголовок. Если СНВ будет пролонгирован ещё на 5 лет, то 2027 год мы встретим с весьма внушительным техническим заделом.