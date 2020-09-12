Неожиданный козырь российского флота назвали в Китае

Серия патрульных кораблей с управляемым ракетным вооружением является главным козырем Военно-морского флота (ВМФ) России. По мнению военных экспертов из Китая, корветы проекта 22160 отличает их скрытность и возможность запускать крылатые ракеты «Калибр».
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Несмотря на водоизмещение всего 1800 тонн, он получил мощную пушку и систему ПВО ближнего действия, — цитирует экспертов издание.
В качестве аргумента в пользу успешности проекта Sohu называет тот факт, что российский флот первоначально заказал четыре патрульных корабля проекта 22160, а теперь заказ увеличен в три раза.
Ранее NEWS.ru сообщал, что малый ракетный корабль — носитель крылатых ракет «Калибр» проекта 22800 («Каракурт») заложен на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре. Корвет «Павловск» построят для Тихоокеанского флота по гособоронзаказу. Он станет четвёртым кораблём серии, возводимом на АСЗ.
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