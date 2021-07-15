«Неожиданная деградация»: шестая часть истребителей F-35 вышла из строя

Почти пять десятков истребителей F-35 оказались в нелётном состоянии из-за вышедших из строя двигателей, сообщает американское издание The Drive.

На слушаниях в конгрессе глава программы F-35 генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, рассказал , что проблемы возникли у 46 истребителей. На приколе стоят боевые самолёты Военно-воздушных сил (41 единица), Корпуса морской пехоты и ВМС США (2), а также союзников США (3). К маю 2021 года на вооружении ВВС США находилось 283 истребителей пятого поколения.

Двигатели вышли из строя из-за быстрого изнашивания теплозащитного покрытия лопаток ротора турбин. Проблема оказалась в «неожиданной деградации» сплава силиката кальция, магния и алюминия.

Ранее стало известно, что командование армии США сомневается в целесообразности дальнейшего использования первых моделей истребителя пятого поколения F-35A (один из трёх вариантов самолётов семейства F-35, используемый ВВС). Рассматриваются несколько сценариев, в самом радикальном первые F-35A просто отправят на металлолом.