https://static.news.ru/photo/a3628f8e-250c-11ea-9268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Nikolsky/Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военные моряки Балтийского флота обнаружили и обезвредили немецкое минное поле времён Великой Отечественной войны перед визитом на остров Гогланд летом 2019 года президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

По его словам, было уничтожено два десятка боеприпасов, сообщает газета «Красная звезда».

Мины подняла на поверхность и уничтожили с помощью роботизированной подводной техники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подлодки РФ назвали идеальными целями на Балтике. Шведские неатомные субмарины типа Gotland превосходят дизель-электрические подводные лодки проекта 877 «Палтус» («Варшавянка») Балтийского флота. Более того, обе российские подлодки являются идеальной целью, поскольку вынуждены каждые два дня подключать дизельные двигатели для зарядки аккумуляторов.