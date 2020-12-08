Недорогой аналог пистолета Glock разрабатывают в России

https://static.news.ru/photo/a5bb09d4-39c7-11eb-a9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пистолет калибра 9×19, сопоставимый по техническим характеристикам с последними моделями бренда Glock, но дешевле их в два раза, создают российские разработчики.

Об этом сообщил гендиректор предприятия — разработчика оружия ORSIS (входит в группу компаний «Промышленные технологии») Валерий Новосёлов. По его словам, стоить новинка будет около 100 тыс. рублей, цена на Glock пятого поколения в России вдвое выше, передаёт РИА Новости.

Прототип оружия должен появиться уже в 2021 году, предполагается, что его вес составит порядка 650 граммов без учёта патронов.

Мы разрабатываем с нуля пистолет из полимерных материалов в калибре 9×19... В разработке учитывается опыт эксплуатации «Глоков» и «Зигзауэров». Предварительное название модели — ORSIS S1, — рассказал Новосёлов.

Glock — австрийская фирма — производитель оружия, наиболее известная своими пистолетами, однако также компания выпускает ножи и пехотные лопатки. Пистолеты Glock состоят на вооружении более чем в 30 странах.

Как писал NEWS.ru, доля российских компаний в мировом топ-25 по продажам вооружений за год сократилась с 8,6 до 3,9%. Из трёх российских фирм в списке осталось только две. Из списка лидеров вышла «Объединённая авиастроительная корпорация», чьи доходы по продажам сократились на $1,3 млрд.