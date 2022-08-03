Названы способы уберечь мирных жителей Донецка от мин «Лепесток» Военный писатель Суконкин призвал рассылать жителям Донецка изображения мин «Лепесток» ради безопасности

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток»

Военный писатель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предложил рассылать мирным жителям Донецка, в том числе через соцсети и мессенджеры, изображения противопехотных мин «Лепесток», а также распространять аналогичные листовки во избежание несчастных случаев. Он подчеркнул, что гражданские лица «не считывают» ПФМ-1 именно как фугас из-за стереотипного представления о минах, как о «круглых, дискообразных» предметах.

Эксперт добавил, что человеку весом в 40 кг достаточно наступить на ПФМ-1, чтобы прогремел взрыв. Собеседник отметил, что пострадавшему может оторвать несколько пальцев на ноге или всю ступню.

Цель создания таких мин — быстрое закрытие направлений, где ожидается наступление пехоты. У нее пластиковый корпус с жидкой взрывчаткой внутри. Одна часть короткая, но толстая, вторая — длинная, как лепесток, за что она и получила название, он чисто для ориентирования мины при полете, когда ее разбрасывают. Ее вручную не закладывают — только спецсредствами контейнерного типа, артиллерийскими или реактивными снарядами, — рассказал Суконкин.

Писатель подчеркнул, что в боевых условиях мина призвана именно травмировать противника, отвлекая на него еще два-три бойца на поле боя, а также вынуждая государство после конфликта тратить средства на его лечение. По его словам, «Лепесток» очень трудно заметить в траве, среди листьев на земле из-за зеленого цвета и непривычной формы.

Не наступать туда, куда не видишь, не прикасаться к чему-то зеленого цвета, что напоминает «военное», сразу сообщать силовикам. Несколько вариантов: распространять в виде листовок на видных местах, развешивать — вот мины, у них такая форма, вид, они могут быть в любом месте, фотографии оторванных ног отрезвляют. Рассылать через соцсети, мессенджеры. Спецслужбы могут это, — подытожил Суконкин.

ПФМ-1 «Лепесток» являются запрещенными противопехотными минами. Почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров считает, что украинские военные используют их для нанесения максимального урона жителям ДНР. В результате взрыва такой мины человеку может оторвать конечность. По его словам, главная задача ВСУ — сделать занятую ВС России территорию непригодной для жизни.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в своем Telegram-канале о том, что маршрутка подорвалась на ПФМ-1 «Лепесток». Информации о пострадавших и погибших пока нет. Чиновник уточнил, что мины «Лепесток» также обнаружены на проспекте Кремлевском, на улицах Вахрушева и Шверника.