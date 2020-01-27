https://static.news.ru/photo/84836dc8-4117-11ea-9e7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Semen Likhodeev/Global Look Press

Пулемёт Максима считают первым оружием массового поражения. «Машинка смерти», как назвал своё детище его создатель Хайрем Максим, вынудила полководцев поменять взгляд на тактику боевых действий. Массовые атаки пехоты и «казачьи лавы» захлёбывались под огнём пулемётов.

Во многом благодаря разработке Первая мировая война превратилась из манёвренной в позиционную. Плотный огонь заставил пехоту «лежать». Артиллерия пыталась ликвидировать позиции стрелков. В итоге стороны всё сильнее и сильнее зарывались в землю, пишет «Профиль».

Новые средства ведения войны — штурмовые группы, отравляющие вещества, танки — во многом стали ответом на появление в войсках «максимов».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов «Удав». Оружие калибра 9 мм собирается из комплектующих российского производства, ёмкость магазина — 18 патронов.

Оружие создавалось в Центральном НИИ точного машиностроения. Помимо трассирующих, бронебойных и экспансивных патронов, специально для пистолета разработаны новые виды — дозвуковой и повышенной пробиваемости. Есть и гражданская версия пистолета. Она адаптирована к требованиям профессиональных стрелков-спортсменов.