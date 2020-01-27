Пулемёт Максима считают первым оружием массового поражения. «Машинка смерти», как назвал своё детище его создатель Хайрем Максим, вынудила полководцев поменять взгляд на тактику боевых действий. Массовые атаки пехоты и «казачьи лавы» захлёбывались под огнём пулемётов.
Во многом благодаря разработке Первая мировая война превратилась из манёвренной в позиционную. Плотный огонь заставил пехоту «лежать». Артиллерия пыталась ликвидировать позиции стрелков. В итоге стороны всё сильнее и сильнее зарывались в землю, пишет «Профиль».
Новые средства ведения войны — штурмовые группы, отравляющие вещества, танки — во многом стали ответом на появление в войсках «максимов».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов «Удав». Оружие калибра 9 мм собирается из комплектующих российского производства, ёмкость магазина — 18 патронов.
Оружие создавалось в Центральном НИИ точного машиностроения. Помимо трассирующих, бронебойных и экспансивных патронов, специально для пистолета разработаны новые виды — дозвуковой и повышенной пробиваемости. Есть и гражданская версия пистолета. Она адаптирована к требованиям профессиональных стрелков-спортсменов.
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