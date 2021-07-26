Названы достоинства российских самолётов «Судного дня»

Российские самолёты «Судного дня» смогут дать сигнал о нанесении удара возмездия, даже если никого не останется в живых. Об этом Lenta.ru рассказал член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Эксперт отметил, что воздушное судно будет использоваться только в случае нанесения ядерного удара по России. При этом самолёт будет взлетать автоматически, без участия человека, чтобы передать сигнал ракетам о нанесении удара.

По словам Перенджиева, в России уже существуют подобные ракеты, которые могут передавать сигнал другим снарядам, но радиус их действия меньше, чем у разрабатываемых самолётов.

В данном случае мы, конечно, говорим о перестраховочной системе — если начнётся война, должны будут взлететь и самолёты, и ракеты. Но их создатели добиваются того, чтобы вне зависимости от условий всё сработало безупречно, — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М началось создание самолёта управления войсками на случай ядерной войны. Всего войска получат два таких воздушных командных пункта. Проект носит название «Звено-ЗC».

Радиокомплекс самолёта позволит информировать войска и доносить приказы, включая стратегическую авиацию, подвижные и шахтные пусковые установки, подводные лодки — носители стратегического ядерного оружия, в радиусе 6 тысяч километров.