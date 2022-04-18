Названо российское оружие, «сводящее с ума» американских силовиков

Бывший офицер американской армии Брент Иствуд заявил, что российская армия является одной из самых сильных в мире. Он составил список из пяти боевых единиц РФ, которые «сводят с ума» Пентагон и его западных коллег, пишет «ПолитРоссия».

На первом месте американский офицер разместил российский беспилотный подводный аппарат с атомной силовой установкой «Посейдон». Разработка последнего идёт полным ходом, и это оружие представляет собой огромную ядерную торпеду с фактически неограниченным радиусом действия. Боевая система пугает Пентагон, потому что она может быть нацелена на прибрежные города США, — пишет издание.

На втором месте расположился зенитный комплекс С-400 «Триумф»: он способен не только уничтожать авиацию и беспилотники противника, но и перехватывать крылатые и баллистические ракеты. Следом за «Триумфом» Иствуд выделил систему ПВО «Панцирь-С1», способную сбивать самолёты, а также перехватывать ракеты. Также экс-офицер армии США упомянул и о российских вертолётах Ми-28Н «Ночной охотник». По его мнению, данную технику можно назвать ответом на американский AH-64 Apache, так как воздушные суда имеют немало схожих характеристик. В конце списка Иствуд расположил межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» благодаря впечатляющей дальности и мощности этого оружия.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин заявил, что НАТО поставляет Киеву устаревшее оружие и неактуальные боеприпасы, тем самым бесплатно утилизируя военную технику на Украине. Он подчеркнул, что Украине не стоит рассчитывать на благотворительную помощь Запада.