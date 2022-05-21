Новый лазерный комплекс «Задира», который используется Вооруженными силами России, способен изменить ход специальной военной операции на Украине, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Народными новостями». По его словам, это оружие обладает «уникальными возможностями» и преимуществами в сравнении с хорошо известным «Пересветом», и способно не просто ослеплять беспилотники противника, но и уничтожать цель, «буквально выжигая ее».