Названо оружие РФ, способное мгновенно уничтожить боевиков на «Азовстали»

Если Россия применит фугасные авиационные бомбы ФАБ-3000, то боевики, засевшие на заводе «Азовсталь», будут мгновенно уничтожены, рассказал «ПолитЭксперту» заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, эти фугасные бомбы предназначены для уничтожения на большой площади личного состава противника, его техники, а также особо прочных сооружений, включая забетонированные укрепрайоны.

Попов подчеркнул, что применение ФАБ-3000 действительно позволит мгновенно денацифицировать «Азовсталь», однако сам завод будет разрушен до такой степени, что превратится в свалку металлолома.

Применить ФАБ-3000 можно и по «Азовстали». Но ударять такой авиабомбой по заводу нежелательно. Нужно помнить, что Россия ни одну часть некогда Донецкой и Луганской областей Украине не вернёт ни при каких обстоятельствах. Потом предстоит восстанавливать Мариуполь. Если сбросить такой ФАБ-3000 на «Азовсталь», то от националистов не останется и следа, как, впрочем, и от самого завода, — пояснил военный лётчик.

По мнению Попова, такие авиабомбы лучше применять по менее стратегически важным объектам с большей площадью, например, по баррикадам и технике противника.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что Мариуполь освобождён на 98%. Остались только отдельно укреплённые укрытия украинских военных, в том числе завод «Азовсталь», который, по его словам, националисты переоборудовали в настоящую крепость.

Как сообщал полковник в отставке, директор Музея войск ПВО РФ в Балашихе Юрий Кнутов, ситуацию в Мариуполе осложняет сеть подземных лабиринтов, вырытых под городом. Эти ходы появились ещё в советские времена либо были вырыты за время подготовки к боям. Сейчас в них скрывается мощная группировка украинских войск.