Названа система, которая позволит России перехватывать гиперзвуковые ракеты

Для перехвата гиперзвуковых целей Россия, скорее всего, может использовать зенитную ракетную систему С-500, рассказал «ПолитЭксперту» военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходарёнок. По его словам, испытания по перехвату гиперзвуковых ракет проводят в Арктике, потому что нужно обеспечить безопасность при стрельбе на участке в несколько сотен километров.

Для этих целей, скорее всего, подходит перспективная зенитная ракетная система С-500. Мы её точных характеристик не знаем, однако есть основания полагать, что у неё возможность по перехвату гиперзвуковых целей всё-таки имеется, — сказал Ходарёнок.

Он добавил, что Россия станет абсолютным лидером в сфере гиперзвуковых вооружений, если удастся перехватить гиперзвуковую цель во время предстоящих испытаний. Тогда страна будет иметь сверхновые разработки как для наступления, так и для обороны.

Ранее 70-летнего доктора технических наук и одного из самых известных специалистов в области гиперзвука Валерия Голубкина арестовали по решению Лефортовского суда Москвы. ФСБ считает, что он передал сведения с гостайной учёному из Нидерландов. Защита настаивает на том, что учёный не собирал информацию для таких отчётов, а просто помогал их оформлять, выполняя распоряжение начальника.