Названа российская субмарина, способная уничтожить авианосцы США

Эксперты издания Daily Mail заявили, что российская подводная лодка «Белгород» может уничтожать авианосцы США, а также способна проводить секретные подводные операции. Сейчас идут ходовые испытания уникальной субмарины.

Корабль может брать на борт до шести ядерных торпед «Посейдон», каждая из которых способна нести боеголовки с взрывной мощностью в две мегатонны, — подчеркнули журналисты.

По их словам, судно представляет огромную угрозу странам НАТО. Россия якобы с помощью субмарины планирует перевозить ядерные торпеды «Посейдон».

Эксперт Королевского объединённого института оборонных исследований Сидхарт Каушал отметил, что «Белгород» хорошо оборудован для диверсий. Курирует субмарину Главное управление глубоководных исследований. Это организация вызывает вопросы у Запада. Проект уже назвали самым масштабным за последние 30 лет.

Россия запускает самую большую подводную лодку, построенную за 30 лет, с достаточной огневой мощью, чтобы уничтожить целый город и флот мини-субмарин, — подытожил эксперт.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты внимательно наблюдают за активностью России в Арктике. По его словам, этот регион очень важен для оборонных интересов США. Кирби подчеркнул, что Вашингтон собирается защищать свои национальные интересы в Арктике.