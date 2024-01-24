Названа российская ракета, способная преодолеть практически любую защиту Глава КТРВ: ракета «Циркон» способна преодолеть почти любую защиту

Фото: МО РФ

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» способен преодолеть практически любую защиту противника, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, характеристики ракеты «крайне высоки» и для ее перехвата нужна очень эффективная система противоракетной обороны.

На мой взгляд, <...> сегодня «Циркон» — это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага, — сказал он.

Ранее военный эксперт Алексей Дандыкин предположил, что Черноморский флот России может получить «Цирконы» лишь после завершения спецоперации. По его словам, для ракет такого класса необходима универсальная установка, которая позволит осуществить их запуск. Он также усомнился, что ВС РФ будут применять эти ракеты по объектам ВСУ на Украине. Для этих целей пока хватает «Кинжалов».

До этого секретарь Совета безопасности (Совбез) РФ Николай Патрушев заявил, что Россия впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия опередила конкурентов в этой сфере.

Стратегическое ядерное оружие состоит из ракет большой дальности. Речь идет о комплексах «Ярс», «Сатана», «Сармат», «Тополь-М», «Авангард», «Кинжал», «Синева», «Лайнер», «Булава», «Посейдон» и «Циркон».