Названа новинка, которая сделала российскую «Пиранью» неуловимой для РЭБ «Известия»: дрон «Пиранья» с новой системой связи стал неуязвим перед РЭБ

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Российский дрон «Пиранья», который применили для уничтожения первого американского танка M1 Abrams в зоне спецоперации, стал недосягаемым для систем радиоэлектронной борьбы противника, сообщили «Известия». По данным издания, БПЛА получили новую систему связи.

Эта разработка осуществлена на нестандартных частотах, что дает еще большее преимущество перед противником. То есть РЭБ не может помешать полету нашего аппарата, так как при глушении оператор изменяет частоту сигнала и продолжает выполнение своей задачи. Это действительно прорыв, — рассказали изданию в СКБ «Пиранья».

Ранее Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне спецоперации. В ведомстве рассказали, что противник потерял до 485 военнослужащих. Впервые об уничтожении Abrams стало известно 26 февраля: российские бойцы подбили его на Авдеевском направлении с помощью беспилотника-камикадзе, после чего добили из ручного гранатомета.

Позднее представитель Симбирского конструкторского бюро с аналогичным названием заявил, что первый американский танк Abrams, уничтоженный в зоне специальной военной операции на Украине, был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья». По его словам, на счету этих беспилотников есть и другая легкая и тяжелая бронетехника.