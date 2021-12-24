Назван способ военного вмешательства США на российско-украинской границе

США могут ударить по российским войскам рядом с Украиной крылатыми ракетами «Томагавк», заявил американский военный эксперт Крис Осборн, сообщает «ПолитРоссия». Он считает, что урон от американского оружия в случае атаки будет огромным.

Кроме того, по мнению Осборна, при необходимости вероятна десантная операция.

Украина граничит с Чёрным морем — районом, где часто действуют ВМС США. Тяжёлая и точная огневая мощь последних в виде ракет «Томагавк», запускаемых с подводных лодок и кораблей, способна нанести огромные разрушения российским войскам вдоль украинской границы. <...> Такой сценарий, предполагающий использование морской авиации над территорией Украины, мог бы стать решающим фактором в войне, — высказался он.

Осборн добавил, дальность полёта «Томагавков» около 1,5 тысячи километров. В распоряжении США также есть авианосцы с истребителями-невидимками F-35, предупредил он.

Ранее сообщалось, что почти 80% россиян не исключают полноценной войны России и Украины из-за напряжённости на границе. 36% считают, что это вполне вероятно, 38% заявляют о маловероятности войны, а полностью исключают её возможность лишь 15%. 61% россиян 55 лет и старше считают, что инициатором эскалации на востоке Украины являются США и члены НАТО, это же мнение поддерживают лишь 24% респондентов 18–24 лет.