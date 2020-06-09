Научно-исследовательская работа по имитатору подлодок «Суррогат» завершена

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Новейший российский истребитель МиГ-35 получит экспертную систему, которая будет подсказывать лётчику во многих сложных ситуациях. Об этом сообщил лётчик-испытатель корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.

В новом истребителе всё направлено на помощь лётчику. Он может в критической ситуации даже подсказать, как лучше поступить. Кроме того, сейчас разрабатывается экспертная система, которая будет подсказывать лётчику во многих...