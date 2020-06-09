Научно-исследовательская работа по имитатору подлодок «Суррогат» завершена

В России завершилась научно-исследовательская работа по разработке морского роботизированного комплекса «Суррогат», который способен имитировать подводные лодки.
Об этом сообщил генеральный директор ЦКБ МТ «Рубин», проводившего работу, Игорь Вильнит,
В настоящее время НИР «Суррогат», проведенный нами в инициативном порядке, завершен, — сказал он.
Вильнит заявил, что результаты работы доведены до сведения профильных организаций Минобороны РФ, в данный момент идут консультации.
Ранее NEWS.ru писал о том, что тактико-технические данные российского подводного крейсера пятого поколения «Лайка» опубликованы в китайском издании «Гуанмин жибао». Водоизмещение новой подводной лодки составит примерно 11 340 тонн, скорость — до 35 узлов, предельная глубина погружения 600 метров, а автономность в плавании достигнет трёх месяцев.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен