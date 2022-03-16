НАТО решило разработать новую ПРО

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что министры обороны стран Североатлантического альянса на экстренном заседании приняли решение, что НАТО необходимо перейти к новому поколению систем ПРО. Поводом для этого стали инциденты с падением беспилотников на территорию государств — членов Альянса, сообщает ТАСС.

НАТО необходимо интегрировать различные системы наблюдения, которые существуют в настоящее время, перейти к другому поколению архитектуры противоракетных систем в рамках Альянса, — сообщил Джоанэ.

В ночь на 11 марта в одном из районов на окраине столицы Хорватии упал неизвестный объект, впоследствии идентифицированный рядом местных СМИ как беспилотник Ту-141 «Стриж» советского производства. В ходе инцидента никто не пострадал, повреждения получили несколько автомобилей, которые находились рядом с местом падения беспилотника.

Министерство обороны России ранее опровергло сообщения о якобы «расстреле российскими военными» мирных жителей в Чернигове. С подобными заявлениями выступил ряд украинских изданий и американское посольство. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что речь может идти об очередной постановке СБУ. Генерал подчеркнул, что в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. По его словам, все подразделения находятся за пределами города, блокируя дороги, при этом никаких наступательных действий не осуществлялось.