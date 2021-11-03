НАТО предрекли «полный паралич» из-за радиоэлектронных комплексов России

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), расположенные в Калининградской области, смогут выводить из строя технику стран НАТО, не повреждая её. Это грозит силам НАТО полным параличом и сделает невозможными любые иностранные операции против России, пишет французское издание Atlantico.

Авторы материала обратили внимание на береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», радиус действия которого составляет около трёх тысяч километров. Отмечается, что под ударом средств РЭБ могут оказаться военно-воздушные или военно-морские базы противника в Западной Европе, а также практически все остальные современные военные объекты и орудия. Цель достигается блокированием над заданной территорией спутниковых волн, сотовой связи, радиоволн и систем GPS.

По мнению официальных экспертов, комплексы «Мурманск-БН» скоро будут развёрнуты по всем российским границам. Например, Крым и Керченский пролив уже защищены аналогичной системой, которая блокирует радиоволны в районе Чёрного моря. Кроме того, это оружие может оказаться в руках российских наёмников, сделав невозможным любые иностранные операции по отношению к России.

Таким образом, теперь силам НАТО грозит полный паралич и невозможность вовремя отреагировать. В частности, высокотехнологичные американские истребители F35 могут быть прикованы к земле, лишённые жизненно важной спутниковой связи, — отмечают авторы материала.

Ранее стало известно, что российским военным удалось увеличить радиус действия отдельных средств РЭБ на 350%. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в кабмине оборонно-промышленный комплекс, отметил в разговоре с журналистами два новейших комплекса РЭБ — «Триада» и «Палантин», которые могут полностью подавлять связь противника, выводить из строя электронные системы вооружения и даже блокировать работу космических аппаратов, находящихся в сотнях километров над поверхностью Земли. Между тем в армии США средства радиоэлектронной борьбы не пользовались должным вниманием со времён холодной войны, и теперь американская армия вынуждена навёрстывать упущенное.