https://static.news.ru/photo/2182d084-3612-11ea-85de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

НАТО в ближайшее время не примет на вооружение системы ПРО и ПВО, способные противостоять российским ракетным комплексам «Искандер-М», оснащённым ракетой 9М729, считает бывший заместитель командующего соединениями ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан.

Низкой эффективностью обладают даже американские системы ЗРК Patriot, что подтвердилось последними обстрелами американских военных баз в Ираке, когда они не смогли предотвратить ракетную атаку, — цитирует военного РИА Новости.

По его словам, «Пэтриот» не может эффективно поражать баллистические и крылатые ракеты, а также сложные и малоразмерные цели. Лузан считает, что американская система может сбить только каждую третью мишень.

Как писал NEWS.ru, ракеты-перехватчики SM-3 и системы Patriot PAC-3, стоящие на вооружении Японии, бессильны перед российским комплексом «Искандер». Об этом рассказал экс-глава МИДа островного государства Сэйдзи Маэхара.

По предварительной информации, Япония собирается разместить в префектурах Ямагути и Акита к 2023 году два комплекса ПРО Aegis Ashore. Власти надеются, что новое оружие защитит всю территорию государства от возможного удара баллистическими ракетами. На эти цели может уйти до 268 млрд иен (около $2,4 млрд).