НАТО грозит нарастить военную активность в Арктике

https://static.news.ru/photo/c3422040-569d-11ea-86e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Страны, входящие в блок НАТО, собираются в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность в Арктике. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.

Так как мы упомянули Арктику, наша цель — рассмотреть [возможность] увеличения там своей активности с коммерческой и военной точек зрения, — заявил генерал.

В частности, американцы и Альянс собираются обезопасить навигацию для коммерческих судов в международных водах, правила которой якобы нарушают Россия и Китай.

В США также ранее заявляли о «состязании» американцев с другими странами в регионе. Так, 8 июня первый заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что США намерены противостоять милитаризации Арктики со стороны РФ, при этом уже 9 июня в НАТО сами говорят о наращивании там военной активности.

Восстановление военной инфраструктуры в Арктике объясняется желанием обеспечить обороноспособность России. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов.