Журналист National Interest оценил мощь тактического ядерного оружия РФ

https://static.news.ru/photo/1b5e2e96-534f-11eb-b8d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

У России больше всего тактических ядерных боеголовок в мире. Об этом написал журналист Марк Эпископос.

По словам журналиста, оценить запасы тактического ядерного оружия России сложно, поскольку универсального технического разделения на «тактические» и «стратегические» боеголовки нет. Эти термины являются грубым и приблизительным обозначением назначения оружия, написал он в The National Interest.

Так, общепринято, что стратегическая боеголовка используется против инфраструктуры противника, например, городов или командных центров. Тактические боеголовки используются на поле боя как часть продолжения военных действий. Но чёткого различия между классами не существует, а у разных стран свои стандарты.

В России крупнейшим обладателем ядерного оружия в России является Военно-морской флот: на его вооружении крылатые ракеты «Калибр», которые можно использовать на судах, в том числе подлодках и фрегатах класса «Адмирал Горшков».

Кроме того, у ВВС есть бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-22М3М, а на вооружении состоит ракета «Кинжал», которую трудно перехватить. У сухопутных сил есть «Искандеры-М». И этот список далеко не исчерпывающий.

Как писал NEWS.ru, характеристики торпеды ВА-111 «Шквал», созданной и принятой на вооружение ещё в СССР, восхитили американских экспертов. Разработка высокоскоростной подводной ракеты у Советского Союза появилась после резкого прорыва Соединённых Штатов Америки в развитии ядерных силовых установок, уверены аналитики.