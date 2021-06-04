National Interest: российский стелс-дрон заставит «попотеть» НАТО

Обозреватель американского издания National Interest Марк Эпископос в своём материале высоко оценил характеристики новых российских ударных беспилотников «Охотник-Б».
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Помимо работы в тандеме с истребителем, БПЛА можно использовать в сочетании с десантным кораблём проекта 23900 «Иван Рогов». Этот вертолётоносец, иногда называемый аналогом французских «Мистралей», планируется включить в состав Северного флота РФ в 2027 году, указывается в статье.
«Охотник-Б» разработан в ОКБ Сухого, его взлётная масса — около 20 тонн, размах крыла — 19 метров, длина — 14 метров. Дрон способен развивать скорость до 1000 километров в час. Беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло» с применением стелс-технологий. Он способен в автономном режиме поражать наземные стационарные или ограничено подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе при получении целеуказания в воздухе.
Ранее стало известно о создании в России системы «воздушного минирования», которая послужит в качестве меры противодействия деятельности разведывательных беспилотников.