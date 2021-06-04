National Interest: российский стелс-дрон заставит «попотеть» НАТО

https://static.news.ru/photo/e1149e9e-c51f-11eb-8f64-96000091f725_660.jpg Фото: Geektrooper2/wikimedia.org

Обозреватель американского издания National Interest Марк Эпископос в своём материале высоко оценил характеристики новых российских ударных беспилотников «Охотник-Б».

Журналист выбрал для статьи крайне выразительный заголовок — «Этот российский стелс-дрон должен заставить НАТО потеть пулями» (This Russian stealth-drone should make NATO sweat bullets). Эпископос напомнил, что до 2023 года три прототипа ударного БПЛА должны пройти лётные испытания. В боевой обстановке действовать «Охотники» будут в связке с истребителем пятого поколения Су-57. Эпископос предположил, что дроны будут предоставлять самолёту данные для наведения ракет дальнего действия. «Охотник» обладает и самостоятельными боевыми возможностями со своей способностью вмещать до двух тонн боеприпасов.

Помимо работы в тандеме с истребителем, БПЛА можно использовать в сочетании с десантным кораблём проекта 23900 «Иван Рогов». Этот вертолётоносец, иногда называемый аналогом французских «Мистралей», планируется включить в состав Северного флота РФ в 2027 году, указывается в статье.

«Охотник-Б» разработан в ОКБ Сухого, его взлётная масса — около 20 тонн, размах крыла — 19 метров, длина — 14 метров. Дрон способен развивать скорость до 1000 километров в час. Беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло» с применением стелс-технологий. Он способен в автономном режиме поражать наземные стационарные или ограничено подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе при получении целеуказания в воздухе.

Ранее стало известно о создании в России системы «воздушного минирования», которая послужит в качестве меры противодействия деятельности разведывательных беспилотников.