National Interest назвал самое мощное оружие России

https://static.news.ru/photo/60c0202e-7b38-11ea-ae1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия унаследовала от СССР самую большую коллекцию ракет в мире. Самыми впечатляющими из них являются грунтовые ракетные комплексы «Точка», «Искандер» и «Яхонт».

Как сообщает издание The National Interest, несмотря на то, что некоторые ракеты устарели, они могут «заблокировать Балтийское море» в случае конфликта в Европе.

Россия остаётся ведущей державой в области создания ракет всех типов, а российские ракетные войска стратегического назначения составляют важный элемент военной стратегии Москвы, — отмечает автор статьи Калеб Ларсон.

Особое место среди ракетных подвижных комплексов занимает российская ракета «Точка». Она представлена сразу в нескольких версиях. Её можно оснастить противотанковыми, противорадиолокационными и противопехотными боеголовками.

Есть и специальная ядерная головная часть мощностью десять или сто килотонн, — отмечает обозреватель.

Более мощная боевая часть — у ракет «Искандер». Она отличается сверхточностью. Вероятность ошибки при наведении ракеты составляет от пяти до десяти метров. Также американский автор выделил семейство ракет «Яхонт».

Ранее NEWS.ru писал, что США выпустят ракету-«приманку» для России. Контракт на её разработку командование авиационных систем ВМС США заключит с компанией Raytheon. Благодаря этому американцы создадут ложную цель для ПВО противника.