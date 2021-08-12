National Interest назвал оружие, благодаря которому СССР победил фашистов

Американский военный журнал National Interest опубликовал статью известного в США историка Питера Сучиу, который утверждает, что победу Советскому Союзу над фашистской Германией принёс миномёт, разработанный французами в 1935 году.

По подобию Mortier Brandt de 120 mm позднее был создан М1938 120-го калибра, который был так распространён на фронте, что уже в 1943 году в составе дивизий были созданы специальные миномётные подразделения.

Всего советские войска использовали на полях сражений около 12 тысяч единиц подобного оружия. Его широко применяли как во время отступления, так и при контрнаступлении.

Этот тяжёлый миномёт оказался настолько успешным, что остался в производстве после войны и использовался различными советскими союзниками, — написал Сучиу.

Вес орудия составляет 282 килограмма, его передвигала целая группа военных.

Ранее аналитик из США Марк Епископос заявил, что российский Т-90С является одним из самых успешных продуктов военной промышленности, идущей на экспорт. Танк назвали «бронированным убийцей». Об этом сообщает The National Interest.