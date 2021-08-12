National Interest назвал оружие, благодаря которому СССР победил фашистов

Американский военный журнал National Interest опубликовал статью известного в США историка Питера Сучиу, который утверждает, что победу Советскому Союзу над фашистской Германией принёс миномёт, разработанный французами в 1935 году.
По подобию Mortier Brandt de 120 mm позднее
Всего советские войска использовали на полях сражений около 12 тысяч единиц подобного оружия. Его широко применяли как во время отступления, так и при контрнаступлении.
Этот тяжёлый миномёт оказался настолько успешным, что остался в производстве после войны и использовался различными советскими союзниками, — написал Сучиу.
Вес орудия составляет 282 килограмма, его передвигала целая группа военных.
Ранее аналитик из США Марк Епископос заявил, что российский Т-90С является одним из самых успешных продуктов военной промышленности, идущей на экспорт. Танк назвали «бронированным убийцей». Об этом сообщает The National Interest.