Нарышкин рассказал о роли разведчиков в создании атомной бомбы

https://static.news.ru/photo/eeaf3bfe-3a37-11eb-bf4d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нарышкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что благодаря советскому разведчику Анатолию Горскому в 1941 году стало известно о ядерных проектах Великобритании и США, которые позволили бы западным союзникам создать атомную бомбу не позднее, чем за пять лет. Позже Сталин поручил советской разведке постоянно следить за зарубежными атомными проектами.

Верховный главнокомандующий лично сформулировал основные задачи, стоявшие перед советской разведкой в США. Среди них была отмечена «необходимость следить за развитием военных технологий и созданием новых видов оружия в США, обращая особое внимание на программу создания урановой бомбы», — цитирует KP.RU Нарышкина.

За подписью наркома внутренних дел Берии советским разведчикам давали задания получать информацию о составных частях ядерного взрывчатого вещества и механизма подрыва атомной бомбы, методов разделения изотопов урана, а также об изменениях в будущей политике США, Великобритании и Германии в связи с появлением ядерной бомбы.

Как писал NEWS.ru, ранее Нарышкин заявил, что США вынашивали план ядерного удара по СССР. Об этом стало известно благодаря информации, полученной от легендарного советского разведчика Рудольфа Абеля. На долю Абеля выпала задача добывать информацию об «агрессивных планах и замыслах Соединённых Штатов Америки в отношении Советского Союза, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза».