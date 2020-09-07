Над Баренцевым море перехвачен второй за день самолёт-разведчик

Российские лётчики второй раз за день перехватили над Баренцевым море иностранный самолёт-разведчик. На этот раз к воздушной границе РФ попытался приблизится британский R.1 Sentinel.
Воздушная цель была зафиксирована российскими средствами контроля над нейтральными водами. Для её опознания и предотвращения нарушения границы был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
После того, как иностранный самолёт отвернул от российской границы, истребитель вернулся на аэродром,
Несколько часов назад стало известно о перехвате над Баренцевым морем патрульного самолёта Orion ВВС Норвегии.
Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об участившихся полётах разведывательной авиации НАТО у российских границ. По слова главы ведомства, их интенсивность возросла более чем на треть по сравнению с 2019 годом.
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