Над Баренцевым море перехвачен второй за день самолёт-разведчик

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Российские лётчики второй раз за день перехватили над Баренцевым море иностранный самолёт-разведчик. На этот раз к воздушной границе РФ попытался приблизится британский R.1 Sentinel.

Воздушная цель была зафиксирована российскими средствами контроля над нейтральными водами. Для её опознания и предотвращения нарушения границы был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

После того, как иностранный самолёт отвернул от российской границы, истребитель вернулся на аэродром, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО). Там подчеркнули, что МиГ-29 выполнял полёт в строгом соответствии с международными правилами.

Несколько часов назад стало известно о перехвате над Баренцевым морем патрульного самолёта Orion ВВС Норвегии.

Как ранее писал NEWS.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об участившихся полётах разведывательной авиации НАТО у российских границ. По слова главы ведомства, их интенсивность возросла более чем на треть по сравнению с 2019 годом.