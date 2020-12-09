Нацразведка США: РФ и КНР размещают «разрушительное» космическое оружие

https://static.news.ru/photo/0e685c1c-3a5d-11eb-8cdd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Harnik/Global Look Press

Россия и Китай несут всё большую угрозу интересам США в космосе, так как создают и размещают «разрушительные вооружения», способные поражать объекты на околоземной орбите, заявил директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф.

Он напомнил, что Китай уже демонстрировал такие вооружения, когда сбил ракетой собственный спутник на низкой орбите. По словам Рэтклиффа, аналогичная система разрабатывается и в России. По оценкам главы американской Нацразведки, такую систему РФ сможет поставить на вооружение уже в течение ближайших нескольких лет, сообщает «Интерфакс».

Критически важные интересы США во всё большей степени подвергаются риску в то самое время, как Китай и Россия развивают и размещают разрушительные вооружения, которые угрожают потенциалу США и их союзников в космическом пространстве, — заявил Рэтклифф на заседании Национального космического совета США.

Он добавил, что Россия уже разместила на Земле лазерное оружие, которое «портит оптические системы» космического базирования США. Москва, по его словам, также демонстрирует «провокационное поведение» в космосе, например, намеренно допускает манёвры своих аппаратов вблизи правительственных спутников США.

Как сообщал NEWS.ru, ранее директор Национальной разведки Джон Рэтклифф уже заявлял о росте иностранного влияния на Конгресс США. За большинством кампаний стоит Китай, однако заметны также интересы России и Ирана, считает он.