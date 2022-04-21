На Западе ракету «Сармат» назвали второй «Сатаной»

Газета The Sun сообщила, что президент России Владимир Путин успешно запустил межконтинентальную ракету «Сармат», которая якобы носит неофициальное название «Сатана-2». По словам эксперта, одна такая ракета может уничтожить почти весь Нью-Йорк, а пять или шесть — всё Восточное побережье Соединённых Штатов.

Ракета, получившая прозвище «Сатана-2», может пролететь 11 тысяч миль, нести 15 боеголовок и может уничтожить территорию размером с Францию, — говорится в сообщении.

Сообщается, что ракета может нести до 15 отдельных бомб, что позволяет ей сбрасывать несколько ядерных зарядов в одном районе за один удар. Больше всего экспертов беспокоит то, что отдельные боеголовки ракеты способны отделяться от основной 100-тонной ракеты, прежде чем лететь к цели на гиперзвуковой скорости.

20 апреля с космодрома Плесецк была успешно запущена межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат». Это первый пуск в программе госиспытаний. После её завершения комплекс поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. Новая ракета способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полёта, пояснили в Минобороны РФ.

С успешно выполненной задачей Вооружённые силы РФ поздравил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что при создании «Сармата» использовались только отечественные технологии, это обеспечит бесперебойный серийный выпуск.

Аналитики китайского издания Baijiahao объяснили, что дальность полёта российской баллистической ракеты особенно пугает американцев. «Сармат» способен преодолеть расстояние в 18 тысяч километров.