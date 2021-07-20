Путину показали новый лёгкий истребитель Checkmate

Новый лёгкий истребитель, который был представлен президенту России Владимиру Путину на авиакосмическом салоне МАКС-2021, получил название Checkmate. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

ЛТС — лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России ещё не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения, — говорится в сообщении.

В ходе презентации нового истребителя представители Рoстеха рассказали президенту страны о том, что самолёт отличают возможности адаптации под потребноcти конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые вoзможности. При этом иcтребитель обладает малой заметностью.

Ранее на МАКС-2021 был представлен новый прототип перспективного аварийно-спасательного скафандра «Сокол-M».

В прототипе использован новый способ присоединения верхней части костюма — жёсткое кольцо. Оно заменило герметичную молнию, которая, по словам генерального директора и конструктора HПП «Звезда» Сергея Пoзднякова, не обеспечивала достаточной надёжности.