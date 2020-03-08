Ответственные, хорошо мотивированные, патриотичные, а также внимательные и исполнительные. Такую оценку женщинам-военным дали в Министерстве обороны, отметив, что их усидчивости мужчины позавидуют. Вместе с тем, по словам источника NEWS.ru в военном ведомстве, список армейских специальностей для них весьма ограничен. И дело не в мужском шовинизме.

В канун 8 марта министр обороны Сергей Шойгу отметил , что количество женщин в Российской армии превышает 41 тысячу человек, из которых них четыре тысячи — это офицеры, в том числе 44 полковника.

В прошлом году конкурс среди девушек в военные вузы составил 27 человек на место. Этот показатель значительно выше, чем у юношей, — сообщил глава военного ведомства.

В Минобороны NEWS.ru рассказали, что с 2019 года девушки имеют возможность обучаться по программам высшего образования с полной военно-специальной подготовкой в 10 вузах. В их числе — Рязанское высшее воздушно-командное училище, Академия радиационной, химической и биологической защиты, Военно-медицинская, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, а также Военная академия связи. Они могут поступить в Краснодарское высшее военное авиационное училище и Военный университет Минобороны.

Елена Пчела Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Краснодарском лётном обучаются 45 представительниц прекрасного пола. Как и юношам, им представлена возможность пройти курс подготовки пилотов истребителей, штурмовиков, транспортных самолётов и бомбардировщиков. Если не считать женщин лётчиков-космонавтов, то это фактически первый серьёзный набор женщин в военно-технический вуз. Среди курсантов-лётчиков есть и Елена Пчела, дочь командира Энгельской гвардейской авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии. Она впервые со времён Второй мировой войны может стать женщиной-пилотом, которому доверят штурвал стратегических ракетоносцев Ту-160М, Ту-95МС, Ту-22М3, а в перспективе — и нового дальнего бомбардировщика ПАК ДА.

Член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский в разговоре с NEWS.ru отметил высокое внимание руководства Минобороны к женщинам-военнослужащим.

Впрочем, как отмечает эксперт, не все специальности им по плечу. Например, неудачным можно считать опыт создания женского экипажа танка Т-80БВ. Его подготовили в преддверии военно-прикладных соревнований «Танковый биатлон». Барышни прошли отборочные состязания и наравне с мужчинами-танкистами вышли на международный этап конкурса. На этом история и закончилась.

В кабине современного самолёта столько электроники, что управление им не вызывает каких-то проблем. Главное знать, что и как работает и следить за показаниями приборов. Компьютер в большинстве ситуаций всё сделает за человека. В танке всё не так. Там очень много тяжёлого физического труда — загрузить боезапас, натянуть порвавшуюся гусеницу. Не каждому мужчине такое по плечу. Это одна из причин, почему даже в Израиле полностью свернули полуторалетний эксперимент по службе женщин в бронетанковом подразделении. Виктор Мураховский член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и военный эксперт член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и военный эксперт

Вот и в Краснодарском лётном училище отмечают, что несмотря на успехи воспитанниц, процесс их подготовки — во многом эксперимент.

Учебная программа для девушек такая же, как и для юношей, включая предметы общевойсковой направленности — строевую, огневую подготовку. Никаких специальных методик по подготовки женщин-лётчиков не существует. Они фактически формируются по ходу обучения, — подчеркнул замначальника училища Олег Бучельников.

Бесспорно одно. Армия стала доступней для представительниц прекрасного пола. Причём, в весьма высокотехнологичных видах и родах: авиации, ракетных войсках стратегического назначения и связи. Однако список дальнейших видов и родов войск ограничен. Автоматизация управления современным самолётом позволяет посадить за его штурвал женщину. Истребитель, штурмовик находится в воздухе всего несколько часов. Военно-транспортный самолёт и стратегический бомбардировщик могут летать сутками, но в них хотя бы есть кухни для приготовления горячего питания и туалет.

Донат Сорокин/ТАСС

Представительницы прекрасного пола также могут служить на патрульных кораблях ВМФ. Но вот с авианесущим крейсером или подводным ракетоносцем в море им не выйти — не предусмотрено гендерного разделения бытовых условий. Так же, как служба в бронетанковом подразделении не предполагает чьей либо помощи при загрузке боекомплекта или ремонте танка.

Но кто знает, обстоятельства и технологии меняются в современном мире так быстро, что, возможно, и в российских войсках появится своя Солвейг Крейг — норвежский военно-морской офицер, первая в мире женщина-командир подводной лодки.